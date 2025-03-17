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Права на досрочную пенсию сотрудников МЧС могут уравнять

Права на досрочную пенсию сотрудников МЧС могут уравнять

Права на досрочную пенсию федеральных и региональных сотрудников МЧС могут уравнять. Такой доработанный законопроект, в ближайшее время будет внесен в Госдуму главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

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