Права на досрочную пенсию сотрудников МЧС могут уравнять

Права на досрочную пенсию федеральных и региональных сотрудников МЧС могут уравнять. Такой доработанный законопроект, в ближайшее время будет внесен в Госдуму главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.
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