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Молодые гении, которые меняют мир: как российские ученые прорываются в ИИ, медицину и энергетику

В России стартовала масштабная кампания «Научные специальности», которая не просто поддерживает Десятилетие науки и технологий, но и вдохновляет молодых людей выбирать инженерные и естественно-научные специальности.

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