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Аналитик «Балтбета» Степанов: «Суперэкспресс и тотализатор – хорошие продукты. Были хомяки, крысиные бега, петушиные бои – это спорт»

Глава отдела аналитики букмекерской компании «Балтбет» Павел Степанов высказался о возможном возвращении суперэкспресса и тотализатора в лицензию букмекеров.

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