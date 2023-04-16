«Все деньги Украине»: жительница Огайо уличила США в отсутствии заботы о гражданах после аварии поезда с химикатами

Жительница Огайо Кортни Миллер пожаловалась на бездействие США после крушения поезда с химикатами. По словам женщины, люди начали сильно болеть, однако федеральные власти утверждают, что концентрация опасных диоксинов находится в пределах нормы.
Жительница Огайо Кортни Миллер пожаловалась на бездействие США после крушения поезда с химикатами. По словам женщины, люди начали сильно болеть, однако федеральные власти утверждают, что концентрация опасных диоксинов находится в пределах нормы.
Свежие комментарии