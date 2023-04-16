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«Все деньги Украине»: жительница Огайо уличила США в отсутствии заботы о гражданах после аварии поезда с химикатами

«Все деньги Украине»: жительница Огайо уличила США в отсутствии заботы о гражданах после аварии поезда с химикатами

Жительница Огайо Кортни Миллер пожаловалась на бездействие США после крушения поезда с химикатами. По словам женщины, люди начали сильно болеть, однако федеральные власти утверждают, что концентрация опасных диоксинов находится в пределах нормы.

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