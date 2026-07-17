Сильнейшие взрывы в Киеве: Какие секреты скрывает черный дым, накрывший бандеровскую столицу Самостийные эксперты пишут, что на «неньку» надвигается идеальная катастрофа Минобороны России утром 16 июля сообщило о нанесении по тылам врага очередного удара возмездия.
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