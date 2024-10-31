Яна Поплавская: Обращение к властям, давшее результат - "нас с вами услышали"

Георгий Корнев

Ты их найди эти ценности. В крипту загонят с левого компьютера. Поговаривают ( только слухи не более), некто Швуцова (Амохина) коррупционные деньги в бит койны загнала, и исчезла с горизонта. И будет доказано в суде, только та сумма с которой взяли с поличным. А остальное в доме типа законно. Игра на раздевание может остановить многих. Вроде взрослый человек, должен понимать, что строгость российских законов , компенсируются не обязательностью их выполнения. Тебе ни разу не попадалась информация, вот задержали взяточника, а он земельные участки и недвижимость записал на маму? Ну мама же не должностное лицо. к тоже ей давать взятки будет? И всё шито-крыто. А у нас есть статья 174 УК. РФ. Не доказала мама, что доходы получены легальным путём, и с них уплачены налоги. Должна привлекаться за отмывание денежных средств, дома, премиальные машины, земельные участки, официально регистрируются в налоговой. Я про такие дела не слышал.