Яна Поплавская: Обращение к властям, давшее результат - "нас с вами услышали"

Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Закон принят 30 октября 2024 года. Он вносит изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ и дополняет её статьёй 322.1 &quot;Организация незаконной миграции&quot;. Любые ценности, в том числе деньги и имущество, полученные благодаря организации незаконной миграции, будут конфисковывать в пользу государства.
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1 час.
Георгий Корнев
Ты их найди эти ценности. В крипту загонят с левого компьютера. Поговаривают ( только слухи не более), некто Швуцова (Амохина)  коррупционные деньги в бит койны загнала, и исчезла с горизонта. И будет доказано в суде, только та сумма с которой взяли с поличным. А остальное в доме типа законно. Игра на раздевание может остановить многих.  Вроде взрослый человек, должен понимать, что строгость российских законов , компенсируются не обязательностью их выполнения. Тебе ни разу не попадалась информация, вот задержали взяточника, а он земельные участки и недвижимость записал на маму? Ну мама же не должностное лицо. к тоже ей давать взятки будет? И всё шито-крыто. А у нас есть статья 174 УК. РФ. Не доказала мама, что доходы получены легальным путём, и с них уплачены налоги. Должна привлекаться за отмывание денежных средств, дома, премиальные машины, земельные участки, официально регистрируются в налоговой.  Я про такие дела не слышал.
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1 час.
Ольга
Мы за свои налоги вскармливаем врагов!
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3 мин.

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