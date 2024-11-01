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Ефимов: более 26 тысяч москвичей заключили договоры на новое жилье по программе реновации за девять месяцев

Ефимов: более 26 тысяч москвичей заключили договоры на новое жилье по программе реновации за девять месяцев

За период с января по сентябрь текущего года документы на новое жилье по программе реновации оформили жители 456 старых домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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