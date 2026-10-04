МИД России и Китай обсудили планы в Латинской Америке

Россия и Китай обменялись оценками по Латинской Америке, обсуждая совместные планы. Александр Щетинин отметил, что Москва и Пекин имеют интересы и ресурсы для развития в регионе.
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