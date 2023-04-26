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16-летний Эйзерман забросил 8 шайб в 4 матчах на ЮЧМ. Форвард сборной США считается одним из фаворитов драфта НХЛ-2024

Игрок выйдет на драфт НХЛ в 2024 году и считается одним из его фаворитов.  В 4 матчах турнира Эйзерман набрал 9 (8+1) очков и возглавляет снайперскую гонку.

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