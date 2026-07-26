Новейшая российская ракета «Бандероль» «засветилась» во время ударов по Харькову По Харькову отработали российские новейшие крылатые ракеты «Бандероль».
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Новейшая российская ракета «Бандероль» «засветилась» во время ударов по Харькову По Харькову отработали российские новейшие крылатые ракеты «Бандероль».
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