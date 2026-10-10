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Каллас: ЕС намерен ввести крупнейший с 2022 года пакет санкций против России

Евросоюз утвердит крупнейший с начала конфликта на Украине пакет санкций в отношении России. С таким заявлением 10 сентября выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

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