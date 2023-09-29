Зачем наши дали сыну Кадырова побить поджигателя Корана

"В Ленинграде-городе у Пяти Углов Получил по морде Саня Соколов. Выражался матерно, Пел немузыкально, Ну и, значит, правильно, Что дали.
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