«Звенит январская вьюга» из «Ивана Васильевича меняет профессию» и «Бу-ра-ти-но!» из «Приключений Буратино» — песни, которые знают наизусть миллионы.
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