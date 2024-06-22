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Александр Кожевников: «Макдэвид – выдающаяся личность, он творит чудеса. «Флорида» должна дать последний бой, будем надеяться на магию Бобровского»

«Эдмонтон» выиграл три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3). «Игроков «Эдмонтона» после трех поражений прижали к стенке и они играют совсем на других эмоциях.

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