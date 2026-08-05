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МОСИНФОРМ

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Более 300 карпов выпустили на ВДНХ

Более 300 карпов выпустили на ВДНХ

В каскад Каменских прудов на ВДНХ выпустили более 300 карпов. Экологическая акция, направленная на сохранение и восстановление водных биоресурсов, была приурочена к 11-летию со дня открытия центра океанографии и морской биологии «Москвариум».

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