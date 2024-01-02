Российские военные нанесли удар по украинской фабрике дронов: подробности и последствия Ольга ВайленкоВнезапное заявление Минобороны РФ поразило мир, сообщая об успешной операции против украинских военных объектов.
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