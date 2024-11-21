Ответ России: что сказал Путин в своем обращении о применении "Орешника"

Заявление российского президента Владимира Путин, которое он сделал вечером 21 ноября, связано, во-первых, с разрешением США и Великобритании использовать свое дальнобойное оружие для ударов ВСУ вглубь России, и, во-вторых, с уже фактическим применением Киевом этих ракет.