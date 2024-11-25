Юрист Иванова напомнила, что выдачу 13-й зарплаты назначает только работодатель

Вопрос о выплате тринадцатой зарплаты полностью зависит от решения работодателя. В интервью агентству "Прайм" партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова объяснила, кому может быть начислена эта выплата и возможна ли ее законодательная регламентация.