Юрист Иванова напомнила, что выдачу 13-й зарплаты назначает только работодатель

Вопрос о выплате тринадцатой зарплаты полностью зависит от решения работодателя. В интервью агентству "Прайм" партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова объяснила, кому может быть начислена эта выплата и возможна ли ее законодательная регламентация.
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