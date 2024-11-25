Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 434 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    Если  удары ракетами ATACMS являются прямым нападением США на Россию так в чём дело, этих баз США в Европе как блох н...Advance: удары ра...
  • Сергей Иванов
    Надо проверить их жилье на радиацию.В Рязани сразу у ...
  • Владимир Алтайцев
    Автор забыл СОЗНАТЕЛЬНО, Ч ТО  сотни тысяч  тонн рыбы  скупает Япония, предлагая  цены  выше  российских. А удорожани...ВАРПЭ: вылов лосо...

Юрист Иванова напомнила, что выдачу 13-й зарплаты назначает только работодатель

Юрист Иванова напомнила, что выдачу 13-й зарплаты назначает только работодатель

Вопрос о выплате тринадцатой зарплаты полностью зависит от решения работодателя. В интервью агентству "Прайм" партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова объяснила, кому может быть начислена эта выплата и возможна ли ее законодательная регламентация.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх