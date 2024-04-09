В Смоленской области выявлено нарушение миграционного законодательства

Сотрудниками МО МВД России «Гагаринский» совместно с сотрудниками УВМ УМВД, сотрудниками Управления Росгвардии по Смоленской области, а также сотрудниками военного комиссариата на территории Гагаринского района проведены оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений в сфере миграции.