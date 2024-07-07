У некоторых российских студентов стипендии вырастут в разы

Правительство предложило с 1 сентября установить стипендии в размере 20 тысяч рублей отличившимся студентам, которые обучаются по образовательным программам высшего образования любых специальностей и направлений.
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