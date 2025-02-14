Жители Архангельской области претендуют на II Всероссийскую муниципальную Премию «Служение»

Премия «Служение» организована ВАРМСУ по поручению Президента РФ. Она вручается выдающимся представителям муниципального сообщества, которые внесли особый вклад в развитие территорий и повысили качество жизни граждан.
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