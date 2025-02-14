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Жители Архангельской области претендуют на II Всероссийскую муниципальную Премию «Служение»

Жители Архангельской области претендуют на II Всероссийскую муниципальную Премию «Служение»

Премия «Служение» организована ВАРМСУ по поручению Президента РФ. Она вручается выдающимся представителям муниципального сообщества, которые внесли особый вклад в развитие территорий и повысили качество жизни граждан.

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