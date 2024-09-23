В России отреагировали на обращение Зеленского из военного самолета США

Обращением президента Украины Владимира Зеленского из военно-транспортного самолета США очень громко все сказано, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
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