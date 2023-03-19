Слово и дело

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Стратегический трюк Путина вызвал тревогу в США

Стратегический трюк Путина вызвал тревогу в США

Стратегический трюк президента России Владимира Путина бросил вызов США и их американским партнерам. Речь идет о приглашении председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

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