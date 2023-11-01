«Известия» показали работу российской разведки с помощью БПЛА и средств РЭБ

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — одни из самых необходимых в зоне спецоперации, так как с их помощью российские войска ведут разведку и узнают слабые места противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии