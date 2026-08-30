Archer 8×8 против Archer 6×6: зачем Швеция меняет шасси и наращивает артиллерию

Армия Швеции восстанавливает свой парк САУ Archer. На днях она получила первую партию самоходок нового производства, за которой вскоре последует новая техника.
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