Берлин боится замёрзнуть следующей зимой: в хранилищах газа нет совсем

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, заявил, что поставки газа в его страну следующей зимой пока не обеспечены и не исключил, что существует так называемый эффект домино, когда сбой в цепочке поставок газа вызывает дефицит на других объектах.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, заявил, что поставки газа в его страну следующей зимой пока не обеспечены и не исключил, что существует так называемый эффект домино, когда сбой в цепочке поставок газа вызывает дефицит на других объектах.
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