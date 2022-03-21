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Берлин боится замёрзнуть следующей зимой: в хранилищах газа нет совсем

Берлин боится замёрзнуть следующей зимой: в хранилищах газа нет совсем

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, заявил, что поставки газа в его страну следующей зимой пока не обеспечены и не исключил, что существует так называемый эффект домино, когда сбой в цепочке поставок газа вызывает дефицит на других объектах.

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