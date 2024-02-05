СМИ узнали возможную дату введения новых санкций Евросоюза против России

Евросоюз намерен объявить о новом пакете санкций против России к 24 февраля 2024 года. Об этом пишет издание Der Spiegel, уверенное, что ограничение будут приняты ко второй «годовщине» спецоперации на Украине.
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