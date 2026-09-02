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Новости Тамбова

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В Мичуринске изъяли крупную партию контрафактных сигарет

В Мичуринске изъяли крупную партию контрафактных сигарет

В Мичуринске провели рейд, в результате которого из незаконного оборота была изъята крупная партия табачной продукции с явными признаками контрафакта.

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