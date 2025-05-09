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Перед парадом Победы в Москве отключился мобильный интернет

Перед парадом Победы в Москве отключился мобильный интернет

Утром 9 мая в центре Москвы перестал работать мобильный интернет. Примерно с 08:30 пользователи начали жаловаться на полное отсутствие доступа к онлайн-сервисам: не загружаются мессенджеры, карты, поисковые системы и приложения доставки.

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