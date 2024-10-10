12 и 13 октября на парковке ТРЦ «Акварель» областной столицы состоится финал соревнований по дрифту 2024.
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12 и 13 октября на парковке ТРЦ «Акварель» областной столицы состоится финал соревнований по дрифту 2024.