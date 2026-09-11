Как специи превращают постное меню в яркое гастрономическое путешествие

Пост — это всегда про перемены. Меняется ритм жизни, внутреннее состояние, отношение к еде. И, честно говоря, первое время на кухне я чувствовала себя растерянной: привычные блюда исчезли, а то, что оставалось, казалось пресным и повторяющимся.