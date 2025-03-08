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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Сергей Сигунов: «Каждый день вы вдохновляете и мотивируете нас на новые свершения и поступки»

Сергей Сигунов: «Каждый день вы вдохновляете и мотивируете нас на новые свершения и поступки»

Дорогие женщины! Уважаемые коллеги! Искренне поздравляю вас с Международным женским днём! Этот весенний праздник всегда наполнен особым смыслом, самыми светлыми чувствами и добрыми словами, которые хочется адресовать вам.

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