Руководство Америки превратило исключительный инструмент наказания и оказания влияния в конвейер репрессий, ставший каждодневным способом давления даже на союзников и партнеров, всех без разбора.
OilPrice: США начали вводить санкции против всего мира
Комментарии
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Жастлек Жакупов
Уже вернулся им в лоб...
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15 час.
Nikolay Kuchkov
Кто же им даст по соплям!? Давно пора!!!
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11 час.
Nikolay Zakharov
Чем больше санкций объявляет всем США, тем меньше друзей остаётся под их диктатом, а это называется добровольная изоляция. Ну и хорошо, страна войдёт в экономическое пике, да и поделом.
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9 час.
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