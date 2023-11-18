OilPrice: США начали вводить санкции против всего мира

Кто же им даст по соплям!? Давно пора!!!

Nikolay Zakharov

Чем больше санкций объявляет всем США, тем меньше друзей остаётся под их диктатом, а это называется добровольная изоляция. Ну и хорошо, страна войдёт в экономическое пике, да и поделом.