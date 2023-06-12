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Фильм «Переводчик» Гая Риччи стал самым кассовым фильмом в российском прокате

Фильм «Переводчик» Гая Риччи стал самым кассовым фильмом в российском прокате

Фильм «Переводчик» британского режиссера Гая Ричи стал лидером проката в России и странах СНГ. Кинолента собрала свыше 50 миллионов рублей за минувшие выходные, сообщил портал kinobusiness.

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