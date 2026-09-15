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Контрафронт

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Камерун: три человека были убиты и еще четверо получили ранения во время стрельбы, совершенной...

Камерун: три человека были убиты и еще четверо получили ранения во время стрельбы, совершенной боевиками-сепаратистами возле бара в районе Нквен в Баменде, северо-западный регион, ранее в тот же день после того, как сообщалось о стрельбе в нескольких районах города, включая Нтарункон.

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