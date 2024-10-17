Многодетные в Крыму получают компенсацию затрат на приобретение школьной формы

Многодетные в Крыму получают компенсацию затрат на приобретение школьной формыКак сообщили в администрации Симферополя, для многодетных семей Симферополя предусмотрена также компенсация расходов на покупку спортивной формы.
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