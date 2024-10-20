Аудитория канала «Рыбарь» выросла после объявления США о награде за информацию о нем до $10 млн

В рамках программы «Вознаграждение за правосудие» Госдепартамент объявил о вознаграждении до 10 млн долларов за сведения, позволяющие идентифицировать или установить местоположение лиц, которые связаны с проектом «Рыбарь».
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