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Аудитория канала «Рыбарь» выросла после объявления США о награде за информацию о нем до $10 млн

Аудитория канала «Рыбарь» выросла после объявления США о награде за информацию о нем до $10 млн

В рамках программы «Вознаграждение за правосудие» Госдепартамент объявил о вознаграждении до 10 млн долларов за сведения, позволяющие идентифицировать или установить местоположение лиц, которые связаны с проектом «Рыбарь».

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