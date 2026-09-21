Памфилова: ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября

Центризбирком России подведет окончательные итоги выборов 25 сентября. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, передает ТАСС.
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