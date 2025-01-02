Русские правила Те, кто считают Новый год «харамом», почему-то дружно вышли праздновать его на улицы.
Задерживали тысячами: Силовики «поздравили» иноземцев в Новогоднюю ночь
Комментарии
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виталий панов
слишком свободно и все дозволено стали чувствовать себя эти специалисты!Для не понятливых начинаются уроки воспитания!
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1 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Нужно было сразу отстреливать при задержании!
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1 час.
Николай Тимофеев
Тимофеев Николай Дешевле мигрантов не пускать чем их выдворять.
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51 мин.
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