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Задерживали тысячами: Силовики «поздравили» иноземцев в Новогоднюю ночь

Задерживали тысячами: Силовики «поздравили» иноземцев в Новогоднюю ночь

Русские правила Те, кто считают Новый год «харамом», почему-то дружно вышли праздновать его на улицы.

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Комментарии
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виталий панов
слишком свободно и все дозволено стали чувствовать себя эти специалисты!Для не понятливых начинаются уроки воспитания!
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1 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Нужно было сразу отстреливать при задержании!
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1 час.
Николай Тимофеев
Тимофеев Николай                                                                        Дешевле мигрантов не пускать чем их выдворять.
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51 мин.

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