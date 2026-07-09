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Ночью четыре аэропорта России временно закрыли из-за угрозы безопасности

Ночью четыре аэропорта России временно закрыли из-за угрозы безопасности

В России ночью 9 июля ограничили работу сразу четырех аэропортов. В Калуге, Пскове, Череповце и Ярославле ввели запрет на полеты для обеспечения безопасности пассажиров, сообщили в «Максе» «Говорит Росавиация».

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