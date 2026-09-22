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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» внесло Римашевского в список травмированных до конца октября

« Динамо » внесло нападающего Егора Римашевского в список травмированных до конца октября.  21-летний хоккеист получил повреждение верхней части тела в матче против «Адмирала» 17 сентября (3:2).

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