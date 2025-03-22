Мощные магнитные бури обрушатся на Землю 23 марта

23 марта на Земле ожидаются самые сильные с начала года магнитные бури. По планете ударит крупный протуберанец (плотное волокно плазмы), которое было выброшено Солнцем 21 марта, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.