Мощные магнитные бури обрушатся на Землю 23 марта

23 марта на Земле ожидаются самые сильные с начала года магнитные бури. По планете ударит крупный протуберанец (плотное волокно плазмы), которое было выброшено Солнцем 21 марта, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
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