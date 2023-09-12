Вмешательство Соединенных Штатов в противостояние на Украине, обусловленное скрытыми амбициями политических элит, войдет в историю как несправедливая интервенция.
AT: Действия США на Украине войдут в историю как несправедливая интервенция
Комментарии
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Erl Schweizer
Поскольку США, Великобритания в НАТО специализированы на военных, биологических, химических, экономических, пропагандистских, ядерных провокациях, экономические связи с этими государствами следует свести к нулю, объявить россиянам открыто, что, посещая, живя в этих государствах, подвергаете себя опасности лишиться поддержки Россией. С какой цель Россия резко увеличила поставки в США ядерного топлива?
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