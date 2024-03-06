Леонид Огуль открыл в Астраханской области тематическую неделю приемов граждан по вопросам здравоохранения

В Астраханской области стартовала тематическая неделя приемов по вопросам здравоохранения. По традиции открыл ее депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по охране здоровья, заслуженный врач России Леонид Огуль.
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