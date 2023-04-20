Татьяна Монтян: Зеленский планирует финальную распродажу Украины

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: У Зеленского планируют запустить уже в следующем месяце «большую приватизацию», а правильнее сказать — финальную распродажу Украины.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: У Зеленского планируют запустить уже в следующем месяце «большую приватизацию», а правильнее сказать — финальную распродажу Украины.
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