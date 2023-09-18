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Что можно и нельзя делать в великий церковный праздник Архистратига Михаила и Михайлово чудо 19 сентября

Что можно и нельзя делать в великий церковный праздник Архистратига Михаила и Михайлово чудо 19 сентября

Что можно и нельзя делать в великий церковный праздник Архистратига Михаила и Михайлово чудо 19 сентября Алёна ЮрьеваКаждый год 19 сентября Православная Церковь отмечает праздник в честь архистратига Михаила, также известного как архангел Михаил.

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