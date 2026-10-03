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«Глухарь», «Стиляги», «Бедная Настя»: как сложились судьбы 14 российских актеров

«Глухарь», «Стиляги», «Бедная Настя»: как сложились судьбы 14 российских актеров

В этой подборке — четырнадцать российских актеров, которых в молодости зрители знали по лицу, а не по имени.

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