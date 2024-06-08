FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 779 подписчиков

В России предрекли отказ еще большего количества стран от саммита по Украине

В России предрекли отказ еще большего количества стран от саммита по Украине

Сенатор Джабаров: на мирный саммит по Украине в Швейцарии почти никто не поедет Чем ближе будет дата проведения мирного саммита по Украине в Швейцарии, тем больше стран откажутся от участия в нем, предположил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх