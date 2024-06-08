В России предрекли отказ еще большего количества стран от саммита по Украине

Сенатор Джабаров: на мирный саммит по Украине в Швейцарии почти никто не поедет Чем ближе будет дата проведения мирного саммита по Украине в Швейцарии, тем больше стран откажутся от участия в нем, предположил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.