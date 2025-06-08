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Константина Хабенского обязали погасить долг по коммуналке в Москве

Константина Хабенского обязали погасить долг по коммуналке в Москве

Мировой суд Москвы постановил взыскать с актёра Константина Хабенского задолженность по коммунальным платежам.

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Комментарии
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НД
Нина Демидова
Самые&quot;нищие&quot; не платят! А с пенсии 18 300 мы, пенсионеры, бежим оплачивать коммуналку. Тьфу. Позор!
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13 час.
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