В Петербурге к выборам завершили аккредитацию СМИ

До начала голосования осталось 5 дней В Петербурге 29 августа закончилась аккредитация СМИ в рамках освещения выборов в Единый день голосования, пишет председатель избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Телеграм-канале.
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